Slecht nieuws voor Union: “Yorbe Vertessen is niet beschikbaar tegen Union Berlin”

Nilsson of Adingra: wellicht één van die twee namen zal vermoedelijk naast Victor Boniface in de spits staan tegen Union Berlin. Yorbe Vertessen is, dixit Karel Geraerts, “niet beschikbaar”. De huurling van PSV begon wel aan de training, maar moest afhaken met last aan de adductoren. “Dat is geen goed nieuws”, aldus Geraerts. Een understatement: Vertessen speelt al weken sterk, in Berlijn scoorde hij. “Maar het is nu aan mij om oplossingen te vinden.”

Vertessen moest afhaken op training met last aan de adductoren. — © BELGA

Geraerts en zijn groep hebben er zin in, de fans ook – er zijn reeds 14.000 tickets verkocht. “Een eventuele kwalificatie zou uitzonderlijk zijn”, aldus Geraerts. “Ik zou zeer fier en trots zijn. We zullen efficiënt moeten zijn in de beide zestiens om dat te verwezenlijken.”

Union SG speelde dit seizoen twee keer eerder een heen- en een terugwedstrijd. Twee keer liep dat slecht af, tegen Rangers en Antwerp. “Maar we hebben daar lessen uit getrokken. De jongens weten wat ze moeten doen, we gaan klaar zijn.”