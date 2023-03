“Daar was hij, haar nieuwe vriend.” Tot haar dertiende groeide Oshin op in een warm gezin, maar dat veranderde compleet

Tot haar 13de had Oshin Derieuw een veilige thuis. Daarna was het overleven. De partner van haar mama was gewelddadig. Meerdere keren ging hij haar en haar broer te lijf. “Ik had geen veilige thuis. Ik moest heel jong mijn plan trekken.” Ze ging alleen wonen, leefde op een leefloon en vond de liefde voor het boksen. Nu is ze profbokser, wereldkampioene, getrouwd en wil ze zich omringen met liefde en schone mensen.