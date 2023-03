Ex-Rode Duivel Gunther Schepens krijgt alcoholslot, zware boete en half jaar rijverbod voor dronken crash: “Ik ben al meer dan een jaar gestopt met drinken”

Gunther Schepens (49), die al jaren werkt voor AA Gent bij als adviseur spelersbeleid en rekrutering voor de jeugdploegen, stond woensdag voor de politierechter in Dendermonde. In januari vorig jaar ramde hij vier wagens in Wetteren, amper een maand ervoor kwam hij nog voor meerdere verkeersinbreuken voor de politierechter in Gent. Hij ontsnapte toen aan een alcoholslot.

Het ongeval in januari vorig jaar gebeurde in de Lange Kouterstraat, een eenrichtingsweg in Wetteren. Het boegbeeld van AA Gent reed er tegen vier geparkeerde voertuigen. Hij bleek onder de invloed van alcohol. “Ze hebben me bij AA Gent een laatste kans gegeven”, vertelde Schepens aan de rechter. “Het is niet goed te praten wat er is gebeurd. Ik heb toen onmiddellijk besloten om niet meer te drinken en dat is nu al meer dan een jaar.”

In Wetteren ramde Schepens in een smalle eenrichtingsstraat – vier geparkeerde wagens. — © FVV

Dieptepunt

Zijn advocaat Nina Van Eeckhaut legde de bewijzen daarvan voor. “Mijn cliënt legde volledige bekentenissen af, wat toch duidt op een zeker inzicht”, zei ze. “Hij verloor zijn vader op 21 november 2021 en heeft geen afscheid kunnen nemen. Dat was in volle coronatijd, als enig kind, daar heeft hij onder geleden. Er ging nog een videocall plaatsvinden met zijn vader, zover is het jammer genoeg niet meer gekomen. Hij heeft dat niet kunnen uiten en stortte zich op zijn werk en de alcohol. Het ongeval is gebeurd op een dieptepunt.”

De rechter had oor naar het verhaal, maar was toch niet al te mild. “Ik kan mij voorstellen dat uw werkgever daar toch niet zo tevreden mee was met dat ongeval. U maakt het zichzelf ook niet gemakkelijk en dat is nog zacht uitgedrukt”, zei de politierechter.

Schepens kwam in januari vorig jaar terug van de match tussen AA Gent en Antwerp. Volgens getuigen vertrok hij in dronken toestand uit de Ghelamco Arena. Onderweg naar huis in Wetteren raakte hij vier voertuigen. Pas op het einde van de straat hield hij halt, zijn voertuig was niet meer rijvaardig. De rechter legde hem voor de feiten een boete van 4.000 euro op, zes maanden rijverbod en een alcoholslot van twee jaar. Wil de ex-Rode Duivel zijn rijbewijs terug, dan moet hij eerst alle proeven opnieuw afleggen.