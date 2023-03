Dit is Vlaanderens grootste leverancier aan Pornhub: “Het is een titanenwerk om op de site te geraken, maar het loont”

Alexis Fox van Vlaanderens Vuilste Films. — © IF

Pornhub mag dan de onbetwiste marktleider zijn wat blote filmpjes betreft, de site heeft ook een duistere kant, die uitgebreid aan bod komt in de nieuwe Netflix-docu Money shot: the Pornhub story. Ook de zoekopdracht “Vlaams” levert flink wat resultaten op op de bekende pornosite. De meeste filmpjes komen van het productiehuis ‘Vlaanderens Vuilste Films’, dat trailers en filmpjes van tien minuten op de site post. “Het is een titanenwerk om op Pornhub te komen, maar het loont wel.”