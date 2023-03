We doen te gewoon over scheiden. Alsof je alles alleen netjes in twee moet verdelen – tot de tijd met de kinderen toe – en dat daarmee de kous dan af is. “Maar zo werkt het niet”, zegt klinisch psychologe Vanessa Maes. In haar nieuwe boek sloopt ze een aantal heilige huisjes. “Na een scheiding ben je een andere ouder en leef je als kind in een andere wereld. Dat is niet niets.”