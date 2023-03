Jaouad Alloul: “Noem me asjeblieft geen rolmodel. Ik maak elke dag duizenden fouten”

Jaouad Alloul (37) is een man van veel levens en talenten. Nu heeft hij zijn zaakjes netjes op orde, maar de puinhopen van het verleden moffelt hij niet weg. Hij zingt, danst, schrijft en acteert uitbundig, maar diep vanbinnen is hij dat verlegen, introverte jongetje gebleven dat hij opvoert in zijn pas verschenen boek De meisje. “Het leven dat achter me ligt was verdomd eenzaam en hard. Maar als ik het kon overdoen, zou ik er geen morzel aan veranderen.”