Prijs vat Amerikaanse olie zakt onder 70 dollar

De kostprijs van een vat Amerikaanse WTI-olie is woensdag voor het eerst sinds december 2021 onder de 70 dollar gezakt. De oorzaak is volgens analisten te zoeken bij de ongerustheid op de markten over de impact van de val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank.

De West Texas Intermediate crude, voor levering in april, zakte woensdagochtend in New York tot 69,76 dollar, de laagste notering sinds 20 december 2021. Rond 7.12 uur lokale tijd was de prijs alweer gestegen naar 70,15 dollar.

