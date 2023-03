Vijf goals in één wedstrijd in de Champions League: wat maakt van Erling Haaland toch zo’n dodelijke spits? Vijf geheimen achter waanzinnige doelpuntenmachine

Vijf keer bingo op 57 minuten. En niemand die ooit zal weten hoeveel Erling Haaland (22) er dinsdagavond tegen Leipzig nog had gemaakt als Manchester City-coach Pep Guardiola hem niet vijf minuten later naar de kant had gehaald. Wat in godsnaam maakt hem toch zo’n dodelijke spits? Van zijn onwaarschijnlijke intuïtie tot leven als een bezetene. Vijf goals, vijf geheimen.