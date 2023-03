Bijna zeventig gevallen van botulisme na behandeling voor vermagering in Turkije

De Europese gezondheidsdienst ECDC waarschuwt voor de ontwikkeling van botulisme - een ernstige neurologische aandoening - bij mensen die in Turkije een behandeling met botulinetoxine voor vermagering hebben ondergaan. De gezondheidsdienst telt 67 van zulke gevallen tussen eind februari en 10 maart, die verband houden met een injectie in de maag.

Van die 67 gevallen zijn er 12 gemeld in Duitsland, 1 in Oostenrijk, 1 in Zwitserland en 53 in Turkije. “De momenteel beschikbare informatie wijst erop dat alle patiënten medische ingrepen hadden, bedoeld om hen te helpen gewicht te verliezen”, aldus de ECDC in een verklaring. Zestig gevallen zijn gelinkt aan een privéziekenhuis in Istanboel en drie aan een privéziekenhuis in Izmir.

Hun symptomen gaan van mild tot ernstig. Enkelen zijn in het ziekenhuis opgenomen, van wie sommigen op afdelingen intensieve zorg liggen en een antitoxine toegediend hebben gekregen.

LEES OOK. Hollywood gaat ervoor overstag, maar gebruikers van populair afslankmiddel klagen over opvallend nadeel

Mensen die tussen 22 februari en 1 maart naar Istanboel en Izmir zijn gereisd voor zo’n behandeling - een injectie in de maag met botulinetoxine - krijgen van de ECDC de raad om medisch advies in te winnen. Vooral dan als ze symptomen hebben zoals zwakheid, moeilijkheden met ademen en/of slikken.

De Europese gezondheidsdienst raadt Europese burgers ook sterk af om zulke behandelingen tegen obesitas in Turkije te ondergaan, omdat die een groot risico inhouden om botulisme te ontwikkelen. Voorlopig is het volgens de ECDC onduidelijk of de gevallen wijzen op een probleem in de betrokken ziekenhuizen, of met het product dat werd toegediend.