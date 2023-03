Zlatan weet van geen ophouden: 41-jarige Ibrahimovic verrassend opgeroepen bij Zweden voor start EK-kwalificaties tegen België

De meest verrassende naam in de selectie is dus die van Zlatan Ibrahimovic. De ploegmaat van Charles De Ketelaere, Divock Origi en Aster Vranckx bij AC Milan is nog maar net terug na een zware knieblessure en kwam sindsdien nog maar drie keer in actie voor de Rossoneri. De intussen 41-jarige Ibrahimovic kondigde na het EK van 2016 zijn afscheid aan, maar keerde nadien terug op zijn beslissing. In 121 wedstrijden trof hij 62 keer raak voor de Zweedse nationale elf. Zijn laatste cap dateert intussen van net iets minder dan een jaar geleden. In de play-offs voor de WK-kwalificaties tegen Polen mocht hij toen elf minuten invallen.

© REUTERS

“Zlatan heeft nu toch al drie keer minuten kunnen maken voor Milan. Hij voelt zich goed en is klaar voor deze interlands, ook al is hij een tijdlang buiten strijd geweest. Hij kan voor ons belangrijk zijn, op en naast het veld”, aldus Andersson, die zowat de verwachte namen presenteerde. Met Rotherham United-doelman Viktor Johansson zit er slechts één debutant in de selectie. Met voormalig Anderlecht-middenvelder Kristoffer Olsson zit er ook een oude bekende bij de Zweedse nationale elf. Intussen komt hij in Denemarken uit voor FC Midtjylland. Vooral in aanvallend opzicht zit er heel wat kwaliteit bij Zweden, met onder meer de spitsen Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur) en Alexander Isak (Newcastle).

© REUTERS

Voor de Rode Duivels zal de verplaatsing naar de Zweedse hoofdstad allesbehalve een wandeling in het park worden. Zweden hoopt zich dan weer voor de zevende keer op rij te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Op het WK van eind vorig jaar in Qatar waren ze er niet bij, vier jaar eerder waren ze in Rusland nog goed voor een plaats bij de laatste acht.

“België stond voor de start van het WK op de tweede plaats op de FIFA-ranking”, aldus Andersson. “Op het WK presteerden ze minder sterk dan verwacht, maar in de wedstrijden die ik gezien heb, waren ze toch vaak dominant. Als er in deze groep één favoriet zit, dan is het toch België. Voor ons komt het er dus op aan om Azerbeidzjan en Estland achter ons te houden. Als dat niet lukt, zullen we niet naar het EK gaan. Want in dat geval moet je België of Oostenrijk voorafgaan. Maar laat ons duidelijk zijn: wij willen naar het EK. Hoe we het zullen aanpakken, daar zullen we de komende weken aan werken.”

Domenico Tedesco maakt vrijdagmiddag in het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn eerste selectie als bondscoach van België bekend. Sinds de vroegtijdige uitschakeling in de groepsfase van het WK, zijn er met Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet drie spelers afgehaakt.