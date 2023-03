Huis verkocht, job opgezegd en per fiets de wijde wereld in: Judith en Elias weten zelfs niet wanneer ze terugkomen

Judith en Elias: “Je kunt lang over zoiets dromen, maar na alle voorbereidingen willen we nu gewoon op de fiets springen.” — © RR, Joris Herregods

Antwerpen

Er zijn wel meer mensen die beslissen om een paar maanden of een jaar te gaan fietsen, maar Judith Messely (30) en Elias Vangenechten (27) pakken het wel heel grondig aan. Ze vertrekken zaterdag met de fiets richting de Noordkaap. Ze hebben allebei hun job opgezegd en zelfs hun huis in Berchem verkocht. “We willen helemaal vrij zijn, daarom hebben we ook geen einddatum op onze reis geplakt.”