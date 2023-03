Zeker 11 doden bij explosie in steenkoolmijn in Colombia

Minstens elf mensen zijn om het leven gekomen bij een ontploffing in een steenkoolmijn in het midden van Colombia, zo heeft de gouverneur van het departement Cundinamarca woensdag gemeld. Tien andere mijnwerkers zitten vast in de mijn in de gemeente Sutatausa.

De ontploffing deed zich voor toen een ophoping van gas in contact kwam met een vonk van het houweel van een arbeider, zei gouverneur Nicolas Garcia aan Blu Radio. Elf mensen zijn dood teruggevonden en we zijn nog op zoek naar tien anderen om hen te redden”, voegde hij eraan toe.

De tien mijnwerkers zitten op 900 meter diepte vast, wat volgens de gouverneur de hulpoperatie van het honderdtal reddingswerkers bemoeilijkt. “Elke minuut die verstrijkt, betekent minder tijd voor zuurstof” en het wordt “tamelijk moeilijk” om hen levend terug te vinden.

Plaatselijke media verspreidden beelden die tonen hoe de brandweer en reddingswerkers aan ingangen van mijnen in de weer zijn. Daarrond wacht een handvol mensen op nieuws over hun verwanten. De mijn waar de explosie zich voordeed, is met andere mijnen verbonden.

Ongevallen gebeuren wel vaker in de mijnen van Colombia, onder meer in de illegale tunnels van Cundinamarca en in andere departementen van het land. Vaak zijn gasophopingen de oorzaak.