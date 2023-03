Een van grootste platforms voor witwassen van cryptomunten opgerold

De Duitse en Amerikaanse autoriteiten hebben, met steun van de Europese politiedienst Europol, ChipMixer in het vizier genomen. ChipMixer is een zogenoemde ‘mixer’ van cryptomunten die bekend is bij cybercriminelen en zou betrokken zijn bij witwassing. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, net als Poolse en Zwitserse diensten.

Op 15 maart is de infrastructuur van ChipMixer stilgelegd. De politiediensten hebben vier servers, ongeveer 1.909,4 bitcoins in 55 transacties (ter waarde van ongeveer 44,2 miljoen euro) en 7 terabyte aan gegevens van het platform in beslag genomen, meldt Europol in een persbericht.

Een ‘mixer’ van cryptomunten ‘mengt’ digitale munten van verschillende eigenaars. Die krijgen van die mix cryptomunten terug, die niet meer naar de oorspronkelijke munt te traceren zijn.

Geen toesteming

ChipMixer bestaat sinds 2017, maar had geen toestemming als mixer van cryptomunten. Het platform was gespecialiseerd in het mengen of doorknippen van sporen van virtuele valuta-activa. De software blokkeerde het blockchainspoor van de fondsen, waardoor het aantrekkelijk werd voor cybercriminelen die illegale opbrengsten uit criminele activiteiten zoals drugshandel, wapenhandel, aanvallen met ransomware en betaalkaartfraude wilden witwassen.

De gestorte fondsen werden omgezet in ‘chips’ (kleine tokens met gelijkwaardige waarde), die vervolgens werden gemengd. Daardoor werden alle sporen naar de herkomst van de oorspronkelijke fondsen anoniem gemaakt. Aan het eind van het proces kan de ‘propere’ crypto gemakkelijk worden omgewisseld in andere cryptomunten of in geld via bankautomaten of rekeningnummers.

ChipMixer bood zijn diensten aan op zowel het reguliere internet als op het dark web.

2,73 miljard

Uit het onderzoek blijkt dat het platform mogelijk 152.000 bitcoins ter waarde van ruwweg 2,73 miljard euro aan crypto-activa heeft gefaciliteerd. Een groot deel daarvan komt van het dark web, randsomware-groepen, illegale goederenhandel, aankoop van materiaal voor seksuele uitbuiting van kinderen en gestolen crypto-activa.

De transacties kwamen aan het licht na de ontmanteling van Hydra Market, vermoedelijk het grootste verkoopsplatform op het dark web wereldwijd.