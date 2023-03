KAART. 109 gevaarlijke punten krijgen trajectcontrole: langs deze Vlaamse wegen zal worden geflitst

Met de nieuwe lading trajectcontroles bijgerekend, zal straks in Vlaanderen op meer dan 300 verschillende locaties aan trajectcontrole worden gedaan, afhankelijk van de plaats al dan niet in beide rijrichtingen. De specifieke locaties zijn gekozen op basis van hun ongevalsrisico. Het is dus geen “pestmaatregel”, beklemtoont Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Trajectcontrole is een concrete en doeltreffende maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid, een van de drie grootste killers in ons verkeer.”

Nog volgens Peeters toont onderzoek niet alleen aan dat trajectcontroles erg efficiënt zijn in de strijd tegen overdreven snelheid, maar ook dat voor en na een trajectcontrole het aantal ongevallen daalt. Vorig jaar kwamen in Vlaanderen in het verkeer 271 mensen om het leven, bijna 28.000 mensen geraakten gewond.

West-Vlaanderen scoort slecht

Wanneer de 109 bijkomende trajectcontroles er effectief staan – zo’n 80 van de nieuwe installaties flitsen in beide rijrichtingen, een twintigtal in één rijrichting – moet nog blijken. “De werken zijn in voorbereiding”, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Afhankelijk van de vorderingen zal de komende maanden op de verschillende locaties de spade in de grond gaan.”

Het merendeel van de bijkomende trajectcontroles (27 stuks) komt in West-Vlaanderen. Geen verrassing: West-Vlaanderen scoort erg slecht op het vlak van verkeersongevallen. Oost-Vlaanderen krijgt er 23 trajectcontroles bij, Limburg 22, Vlaams-Brabant en Antwerpen elk zo’n 20. Op de interactieve kaart hieronder vindt u de verschillende locaties van de nieuwe trajectcontroles.

Maar werken ze ook?

Vraag is of de politie de bijkomende trajectcontroles straks ook meteen in gebruik zal nemen om laagvliegers op de bon te zwieren. De politie – en dan specifiek de gewestelijke verwerkingscentra van de federale politie – komt immers personeel tekort om de lawine aan verkeersboetes te verwerken die de trajectcontroles opleveren. Daardoor staan sommige van die installaties al jaren stof te vergaren.

Volgens de laatste stand van zaken die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan het parlement bezorgde, staan in Vlaanderen alles opgeteld 327 trajectcontroles – naast Vlaanderen baat immers ook de federale politie verschillende trajectcontroles uit. “Van die 327 installaties zijn er 155 actief”, aldus Verlinden. 155 trajectcontroles flitsen dus effectief te snelle chauffeurs. In haar antwoord aan N-VA-Kamerlid Wouter Raskin beloofde ze wel dat via extra personeelsaanwervingen dit jaar “alle inactieve trajectcontroles geactiveerd zullen worden”.