Cycloon Freddy kostte in Malawi al aan 225 mensen het leven

Cycloon Freddy heeft in Malawi al aan 225 mensen het leven gekost, nadat de tropische storm voor de tweede keer een spoor van vernieling had getrokken in het land. Dat melden de autoriteiten woensdag in een nieuwe balans. Intussen zoeken hulpverleners nog steeds naar overlevenden in het zuiden van het land, waar de cycloon het hardst toegeslagen heeft.