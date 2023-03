Twaalf jaar cel voor Italiaanse maffiabaas

In Italië is de 71-jarige Maria Licciardi, die aan het hoofd stond van de camorra, de Napolitaanse vleugel van de Italiaanse maffia, veroordeeld tot twaalf jaar en acht maanden cel. Dat melden Italiaanse media woensdag.

Licciardi is door een rechtbank in Napels schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie, afpersing en geweldpleging.

De vrouw staat ook bekend als ‘la piccoletta’ vanwege haar kleine gestalte. Ze werd in augustus 2021 opgepakt op de luchthaven van Rome toen ze op het punt stond naar Spanje te vertrekken.

La piccoletta is de zus van Gennaro Licciardi, de reeds overleden stichter van de familieclan die gevestigd is in de voorsteden Scampia en Secondigliano in Napels.

Ze zat eerder al een gevangenisstraf van tien jaar uit en werd in december 2009 vrijgelaten. Volgens lokale media zou ze haar activiteiten binnen de clan hervat hebben.