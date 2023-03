Hier moeten leerlingen al om 5.30 uur op school zijn, en daar kunnen de ouders absoluut niet mee lachen

In enkele scholen in de Indonesische stad Kupang loopt een controversieel proefproject. Leerlingen uit het laatste jaar van het middelbaar moeten al om 5.30 uur ’s ochtends in de les zitten, met de bedoeling hen meer discipline bij te brengen. Ouders reageren bezorgd en boos, omdat hun kinderen uitgeput van school komen. Ook onderwijsdeskundigen en politici stellen zich vragen bij de maatregel.

Nog voor het ochtendgloren trekken Indonesische tieners door de straten van Kupang, de hoofdstad van de provincie Oost-Nusa Tenggara in het oosten van het land. In tien middelbare scholen loopt daar sinds februari namelijk een experiment, waarbij de laatstejaarsstudenten al om 5.30 uur op school moeten zijn in plaats van tussen 7 en 8 uur, zoals normaal het geval was. Of het einduur nu ook vervroegd is, is onduidelijk. Doorgaans eindigen de lessen rond 15.30 uur.

Gouverneur Viktor Laiskodat introduceerde de maatregel om de discipline van jongeren te versterken, maar critici vrezen dat deze zijn doel voorbijschiet. Volgens ouders komen hun nu uitgeput thuis.

“Ernstig risico voor hun gezondheid”

“Het is extreem moeilijk”, vertelde Rambu Ata aan het Franse persagentschap AFP. Zij is bezorgd over haar 16-jarige dochter Eureka, die nu al om 4 uur moet opstaan om op tijd op school te geraken. “Ze moeten nu thuis vertrekken als het nog pikdonker is. Ik kan dit niet accepteren. Hun veiligheid is niet gegarandeerd als het donker en stil is.” En dat is niet de enige bezorgdheid van de moeder: “Telkens als ze thuiskomt, is ze compleet uitgeput en valt ze meteen in slaap.”

Volgens Marsel Robot, een onderwijsexpert aan de Nusa Cendana Universiteit, zal het project de onderwijskwaliteit niet ten goede komen en op lange termijn zelfs nadelige effecten hebben op de jongeren. “Ze slapen maar een paar uur en dat is een ernstig risico voor hun gezondheid. Het zal hen ook stress bezorgen en die zullen ze uiten in opstandig gedrag.”

Volgens Indonesische media heeft de Indonesische Ombudsman aan de centrale regering gevraagd om tussen te komen. Ook andere organisaties, belast met kinderbescherming, en een aantal lokale politici pleiten voor een herziening van het “ongegrond beleid”. De lokale overheid houdt echter voet bij stuk en heeft de maatregel zelfs uitgebreid naar de ambtenaren in het lokale onderwijsagentschap.