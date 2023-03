DE INSIDER. Moeten we Tiktok nu van onze smartphone gooien? “Ik ben niet bang van spionage, wel van het algoritme”

Het regent onheilsberichten over Tiktok: niet alleen ministers, maar nu ook ambtenaren van Mechelen en Diest moeten de app verwijderen. En ook het Brussels Parlement blokkeert de app op haar datanetwerken. Is Tiktok nu een bedreiging voor ons allemaal? Onze technologiejournalist Arthur De Meyer heeft de app wel nog staan, en verduidelijkt: “Nee, Tiktok luistert niet echt mee. Maar de realiteit is eigenlijk nog griezeliger.”