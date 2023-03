Hij kreeg al 50.000 euro aan dwangsommen toegewezen, nu wordt Maxime zélf aangeklaagd: “Niets verkeerd gedaan”

Maxime Ceragioli (50) en de transportfirma Livlina recht tegenover zijn deur in de Eigenlostraat in Sint-Niklaas: het zijn niet de beste vrienden. Maxime woont er sinds 2019 in zijn ouderlijke huis en de man voert al jaren een bittere strijd tegen Livlina. De firma is een dochteronderneming van Febelco en vervoert vooral medicijnen. Ceragioli die zelf vrachtwagenchauffeur is, vecht al jaren tegen het bedrijf omwille van geluidsoverlast.

LEES OOK. Maxime kreeg al 50.000 euro aan dwangsommen toegewezen voor overlast: “Ze moeten zich maar aan de wet houden”

In juli vorig jaar

“Ze moeten zich gewoon aan de wetgeving houden, het is mij niet om het geld te doen”, zei hij daar toen over. “De vrachtwagens zorgen voor een levensgevaarlijke verkeerssituatie. Ze nemen bij het manoeuvreren de volledige rijbaan en het fietspad in.” (Lees verder onder de foto)

Vrachtwagens die stilstaan voor het bedrijf moeten in principe hun motoren afzetten om geluidsoverlast te voorkomen. — © archief nb

De firma heeft Maxime Ceragioli dan weer aangeklaagd voor belaging en woensdag mocht de vijftiger zich verantwoorden voor de rechter in Dendermonde in een nieuwe zaak. Op 20 april vorig jaar zou hij een vrachtwagen geblokkeerd hebben, wat tot een ellenlange file leidde. De politie werd gebeld om de knoop te ontwarren. “De vrachtwagen kon niet meer achteruit, de trucker kon de nodige manoeuvres niet meer uitvoeren en daardoor raakte alles geblokkeerd”, vertelde het Openbaar Ministerie.

LEES OOK. Hij strijdt al jarenlang tegen overlast, maar nu loopt Maxime zélf “onaanvaardbare veroordeling” op: “Stoppen? Ik denk er niet aan”

“Ik kwam toe met mijn voertuig en toen reed die vrachtwagen plots achteruit de weg op”, zei Maxime Ceragioli. “Ik heb niets verkeerd gedaan. Die trucker voerde een manoeuvre uit zonder voorrang te verlenen. De straat zou een hele tijd geblokkeerd zijn mochten ze allemaal zo rijden, want er komen zestig à zeventig vrachtwagens per dag in onze straat. Het is de bedoeling dat ze op het bedrijfsterrein manoeuvreren om aan de loskade te komen. En niet op straat.”

Volgens de advocaat van Ceragioli wil zijn cliënt alleen maar zorgen dat het veilig is in zijn straat. De man filmde al zeventig inbreuken sinds het vonnis in juli vorig jaar. Vonnis in deze zaak op 12 april.