Betoging tegen Israëlische premier op luchthaven van Tel Aviv, Netanyahu keert vervroegd terug uit Berlijn

Israëlische tegenstanders van de omstreden gerechtelijke hervorming die de regering van Benjamin Netanyahu wil doorvoeren, hebben woensdag op de luchthaven van Tel Aviv betoogd, waar de eerste minister naar Berlijn moest vertrekken voor een officieel bezoek. Netanyahu maakte even later bekend vroeger dan gepland terug te keren.

“Keer niet terug!” en “dictator op de vlucht”, zo staat op borden die de betogers aan de terminals van de luchthaven Ben Gurion dragen. De manifestanten dragen ook Israëlische vlaggen, zo is ter plaatse vastgesteld. De betogers zien in de hervorming van het gerecht, die de prerogatieven van het Hooggerechtshof wil inperken, een bedreiging voor de democratie

Sinds de coalitie van rechtse en extreemrechtse partijen van Netanyahu de tekst in januari bekendmaakte, wordt er massaal gemanifesteerd in het land. Woensdagmiddag begon een autokonvooi met Israëlische vlaggen enkele uren voor het vertrek van de premier naar Duitsland tussen de terminals van de luchthaven te rijden, waardoor ze moeilijk toegankelijk waren.

Hervorming

De betogers verwerpen in blok de hervorming van het rechtssysteem, maar protesteren ook tegen het algemene beleid van de regering. Ze verwijten de premier dat hij zich van de wet wil bedienen om een eventueel vonnis dat hem veroordeelt, te verbreken. Netanyahu is in een reeks rechtszaken aangeklaagd wegens corruptie.

Dinsdag keurde het parlement in eerste lezing een beschikking goed waarmee sommige beslissingen van het Hooggerechtshof met een gewone meerderheid van 61 van de 120 parlementsleden vernietigd kunnen worden. Netanyahu en zijn medestanders menen dat het Hooggerechtshof te gepolitiseerd is en dat de hervorming nodig is om een evenwicht te herstellen.

Berlijn

© REUTERS

De Israëlische ambassade kondigde even later aan dat Netanyahu zijn bezoek aan Berlijn inkort en donderdagavond terugkeert in plaats van vrijdagmorgen. Waarom werd niet bekendgemaakt.

Israëlische media zeiden dat een geheim veiligheidsincident van begin deze week de oorzaak van de wijziging van de planning was. Officieel werd enkel meegedeeld dat Netanyahu woensdagnamiddag veiligheidsbesprekingen met minister van Defensie Yoav Gallant hield en dat hij gebrieft werd over “veiligheidsontwikkelingen” van de voorbije dagen.

Het incident waarvan sprake zou een bomexplosie van maandag zijn bij Megiddo, in het noorden van Israël. Een jongeman uit het Arabische dorp Salem raakte zwaargewond bij de explosie. Op verdere details rust een embargo, maar volgens Israëlische media liep de jongeman verwondingen over zijn hele lichaam op door splinters. De bom was volgens de berichten aan de kant van een rijweg verstopt en ontplofte er.