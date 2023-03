Gary Lineker verandert profielfoto op Twitter en heeft daarmee een subtiele boodschap voor de BBC

Op zijn nieuwe profielfoto staat Lineker voor een quote van schrijver George Orwell bij het hoofdkantoor van de BBC. Daar staat: “Als vrijheid iets betekent, dan is het wel het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen”. Dit lijkt een boodschap naar de BBC te zijn.(Lees verder onder de foto)

© Twitter Gary Lineker

Onpartijdig

De presentator was vorig weekend geschorst bij de BBC, omdat hij kritiek uitte op het nieuwe Britse asielbeleid. “Dit is een onmetelijk wreed beleid gericht tegen de meest kwetsbare mensen, in een taal die weinig verschilt van die in het Duitsland van in de jaren 30”, schreef Lineker op Twitter. Volgens de BBC overtrad Lineker hiermee een regel waarin staat dat werknemers moeten voorkomen om een politieke kant te kiezen en onpartijdig moeten zijn.

Lineker kon al snel op steun rekenen. Zijn cohosten Ian Wright en Alan Shearer gingen uit solidariteit ook niet presenteren. Het voetbalprogramma Match of the day zond dit weekend uit zonder presentatoren of analisten en was hierdoor veel korter dan normaal. Maandag kwamen de BBC en Lineker tot een oplossing, waardoor hij komend weekend weer bij het programma te zien is.