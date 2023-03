Europese Commissie slaat geruststellende toon aan over impact van problemen Silicon Valley Bank op Europa

De EU-commissaris voor Financiële Diensten, de Ierse Mairead McGuinness, heeft woensdag een geruststellende toon aangeslagen toen ze het in het Europees Parlement in Straatsburg over de mogelijke gevolgen van het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank, Signature en Silvergate voor Europa had. “De rechtstreekse impact lijkt beperkt”, zei ze.

Vooral de neergang van SVB zorgt voor ongerustheid op de financiële markten en daarbuiten. De bank “is maar zeer beperkt in Europa aanwezig, en we staan in contact met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten”, zei McGuinness. In Duitsland heeft de toezichthouder alvast een moratorium opgelegd aan de plaatselijke afdeling van de Amerikaanse bank. “En in Denemarken en Zweden zijn er wel vertegenwoordigingen (van SVB, red.) aanwezig, maar geen operationele kantoren die deposito’s ophalen”, aldus McGuinness.

Dat de drie banken konden omvallen, toont volgens McGuinness aan dat er “lacunes in het beheer van hun financiën” zaten, vooral wat betreft cryptomunten - wat niet noodzakelijk het geval had kunnen zijn in de Europese Unie. “Deze banken waren niet aan dezelfde strikte liquiditeitsvereisten onderworpen” als alle Europese banken, zei ze. In de EU legt de Basel-wetgeving voorwaarden op aan alle financiële instellingen, ongeacht hun grootte, onder andere op het vlak van liquiditeitsvereisten. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is dat niet het geval, aldus McGuinness.

Lessen trekken

Dat weerhoudt er niet van, ging ze verder, om erover na te denken of er geen lessen moeten worden getrokken uit wat in de VS gebeurd is, rekening houdend met een economische en financiële context “in volle verandering” als gevolg van hogere intrestvoeten. “De banken passen zich aan, en wij moeten alert blijven”, maar de toestand “wordt van nabij opgevolgd door de nationale en Europese autoriteiten”, zei McGuinness.

Belgisch Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) ziet alvast twee lessen die kunnen worden getrokken. “Enerzijds moeten de centrale banken hun traject aanhouden en weerstaan aan de druk om van hun huidig beleid af te wijken. Dat is nodig om de inflatie te bestrijden, maar ook om overdreven speculatief gedrag te vermijden”, zei hij. Anderzijds brak Van Overtveldt een lans voor meer financiële stabiliteit, voor “hogere kapitaalvereisten” voor “banken en financiële instellingen in het algemeen”. Vermits de Europese instellingen nog volop aan het onderhandelen zijn over het “bankenpakket” is het daarvoor nog niet te laat, zei de voormalige minister van Financiën.