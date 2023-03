Zeker 14 doden bij overstromingen in Turks gebied dat getroffen is door aardbeving

Minstens veertien mensen zijn omgekomen en vijf anderen zijn vermist in het het zuidoosten van Turkije, dat getroffen wordt door overstromingen. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu woensdag. Het gaat om dezelfde regio als waar de aardbevingen in februari zware schade hebben aangericht. Verwacht wordt dat de dodentol en het aantal vermisten nog zal stijgen, melden lokale media.

Twaalf mensen kwamen om in de provincie Şanlıurfa, die aan Syrië grenst. Twee andere dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Adıyaman, 110 kilometer noordelijker, bericht staatspersagentschap Anadolu.

In Adıyaman sleepte het water een containerhuis mee. Daar verbleef een familie die dakloos was na de aardbevingen. Een persoon kwam om het leven. Nog eens vier mensen die in de container verblijven, zijn vermist.

Er zijn meer dan vijfhonderd reddingswerkers ingezet in de twee provincies, onder wie ook duikers, laat de rampenhulpdienst Afad weten.

Aardbevingen

Vorige maand werd de regio getroffen door twee krachtige aardbevingen, waarbij bijna 48.000 mensen omkwamen en ongeveer 2 miljoen mensen moesten verhuizen naar tijdelijke onderkomens zoals tenten en containers.

Verschillende tenten kwamen onder water te staan, waardoor de levensomstandigheden van de slachtoffers, waaronder kinderen en ouderen, nog slechter werden.

Voor de komende twee dagen wordt zware regen verwacht, aldus Afad, die de lokale bevolking waarschuwt om op te passen.