Twee families krijgen postuum erkenning voor opvangen van Joden tijdens oorlog

De ambassadrice van Israël in België, Idit Rosenzweig-Abu, heeft woensdag aan twee Belgische families postuum de erkenning “Rechtvaardige onder de Volkeren” overhandigd. De erkenning, die uitgereikt wordt door het Yad Vashem instituut in Israël, huldigt de hulp die deze families verleend hebben aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, door hen te verbergen en onderdak te verlenen.

Een vijftigtal mensen was aanwezig in de ambtswoning van de ambassadrice van Israël, zo stelde Belga ter plaatse vast. De nakomelingen van de families Steurs en Wijnants, die leden van de familie Malher in de jaren 1940 geholpen hebben in Antwerpen en Aarschot, ontvingen een diploma en een medaille met opschrift “Wie een leven redt, redt de mensheid”.

De ambassadrice gaf aan dat die families zichzelf in gevaar brachten door de Joodse families hulp te bieden. “Dank voor dit mooie gebaar toen het fout ging met de wereld”, zo bedankte ze de families in kwestie.

“Ik dank jullie grootouders, jullie overgrootouders, die de moed gehad hebben om ons te helpen tijdens de Tweede Wereldoorlog”, aldus Antoinette Malher, afstammeling van de Joodse familie die onderdak kreeg. “Zij hebben ertoe bijgedragen dat mijn ouders en grootouders aan moederskant wisten te overleven. Ze hebben enorme risico’s genomen met gevaar voor hun eigen leven, terwijl anderen stil bleven of collaboreerden met de Duitsers. Het is cruciaal dat al deze verhalen verteld blijven worden. Laat ons hopen dat de woorden “nooit meer” ooit werkelijkheid worden.”