Consortium 12-12 haalt in maand tijd 13,5 miljoen euro op voor slachtoffers van aardbevingen in Turkije en Syrië

Een maand na de eerste oproep voor financiële steun aan de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije, staat de teller van het Consortium 12-12 al op ruim 13,5 miljoen euro. Met dat geld kunnen de zeven lidorganisaties humanitaire hulp bieden aan de 8,8 miljoen getroffen mensen in het gebied.

Het Belgische Rode Kruis/Rode Kruis-Vlaanderen, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België en UNICEF België waren al actief in de regio voor de aardbeving, die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) “de grootste natuurramp in een eeuw” is. Daardoor waren ze in staat om snel te reageren.

In de eerste plaats gaat het om hulp op “korte termijn”, die vooral zo veel mogelijk levens moet redden. Op lange termijn komt daar ook nog de heropstart en heropbouw van scholen en ziekenhuizen bij. Bovendien hebben de slachtoffers nood aan psychosociale ondersteuning voor traumaverwerking. De specifieke activiteiten van de zeven organisaties zijn terug te vinden op 1212.be

“Deze rapportering is heel belangrijk”, zegt coördinator Gilles Van Moortel. “We willen alle donateurs zo goed mogelijk informeren over wat er met hun geld gebeurt, waar dat terechtkomt en wat de impact is van die donaties.”

Meer dan tien procent van het totale opgehaalde budget van de afgelopen maand, werd gedoneerd tijdens de grootschalige actie van de Belgische media. Toen steeg de teller op een dag tijd met 1,8 miljoen euro. Nog tot 31 juni kan iedereen storten op het rekeningnummer BE 19 0000 0000 1212.