CEO Sports Jesper Fredberg drukt stilaan zijn stempel bij Anderlecht: “Eerst kreeg ik kritiek omdat Slimani bij ons tekende, nu omdat hij niet lang genoeg tekende”

Anderlecht staat voor de meest prestigieuze match van het seizoen. Na de 1-1 in Brussel kan paars-wit Europa verbazen door in de Conference League het gerenommeerde Villarreal CF uit te schakelen. Dat zou voor Jesper Fredberg (41) een mooi visitekaartje zijn. De nieuwe CEO Sports drukte al zijn stempel met twee geslaagde wintertransfers en is ambitieus. “Deze ploeg zit nog maar aan het begin van haar groeiproces.”