Man met bommengordel neergeschoten in Israël: leger wijst op betrokkenheid Hezbollah

In het noorden van Israël is een verdachte met een bommengordel gedood. Dat maakt het Israëlische leger woensdag bekend. De man zou betrokken geweest zijn bij een bomaanslag maandag, aldus het leger, dat ervan uitgaat dat de verdachte banden heeft met de militante beweging Hezbollah.

De verdachte, die ervan verdacht wordt vanuit Libanon in Israël te zijn geïnfiltreerd, werd in het noorden van het land door Israëlische troepen neergeschoten terwijl hij een bommengordel droeg. Daarnaast had hij verschillende wapens bij zich. “We onderzoeken de mogelijkheid dat de terroristische organisatie Hezbollah erbij betrokken is”, aldus het leger.

De bomexplosie vond maandag plaats bij Megiddo, in het noorden van Israël. Een jongeman uit het Arabische dorp Salem raakte zwaargewond bij de explosie. Volgens Israëlische media liep de jongeman verwondingen over zijn hele lichaam op door splinters. De bom was volgens de berichten aan de kant van een rijweg verstopt en ontplofte er.

Hezbollah

Volgens militaire bronnen was het explosief vergelijkbaar met de bommen die Hezbollah-strijders gebruikten tegen Israëlische soldaten in het zuidelijke deel van Libanon. Het Israëlische leger trok zich in 2000 terug uit de zogenoemde veiligheidszone.

De vermoedelijke bommenlegger zou Israël zijn binnengekomen via de noordelijke grens en vandaar naar Megiddo zijn gegaan. Volgens de eerste bevindingen keerde hij vervolgens met een chauffeur terug naar de grensstad Jaara, ongeveer 70 kilometer verderop. Daar confronteerden soldaten hem en schoten ze hem neer omdat hij een bedreiging voor hen vormde. “We nemen aan dat hij een nieuwe terroristische aanslag wilde plegen”, aldus de bronnen.

Door het incident van maandag en de gevolgen daarvan heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn bezoek aan Berlijn ingekort. In plaats van vrijdagochtend, zoals oorspronkelijk gepland, wil hij donderdagavond terugkeren.