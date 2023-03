In de voetsporen van papa: Romeo Vermant (19) maakt overstap naar A-kern Club Brugge

Romeo Vermant (19) maakt de overstap naar de A-kern van Club Brugge: de aanvaller scoorde dit seizoen al negen keer voor Club NXT, waaronder twee keer in de Promotion Play-offs.

Na Chemsdine Talbi, die ook de trip naar Lissabon maakte, wordt er dus een tweede jonkie overgeheveld naar de A-kern van Club Brugge. Het gaat om Romeo Vermant, de 19-jarige zoon van Sven Vermant, goed voor meer dan vierhonderd wedstrijden in Brugse loondienst.

Zijn zoon staat te boek als een groot talent en trof dit seizoen al negen keer in 29 wedstrijden raak bij Club NXT: zes keer in de reguliere Challenger Pro League, twee keer tijdens de play-offs en één keer in de Youth League.

Ook Belgisch jeugdinternational

Vermant jr. is een rechtsvoetige centrumspits en kwam ook al twee keer uit voor de Belgische U19, waar hij ook al één keer scoorde. Hij neemt het eind maart ook op tegen Slovenië, Duitsland en Italië. Interim-coach Rik De Mil kent Vermant natuurlijk goed: hij had hem nog vroeger nog onder zijn hoede bij de blauw-zwarte beloften.