Drie doelpunten op drie minuten tijd! Gift Orban scoort snelste hattrick ooit in Conference League voor AA Gent

Hij was al dé wintertransfer van het Belgische voetbal, maar dat is Gift Emmanuel Orban nu nog meer. De 20-jarige Nigeriaan scoorde in sneltempo een hattrick voor AA Gent in de Conference League.

Amper drie minuten en 25 seconden had Orban nodig om drie keer te scoren in de terugwedstrijd bij Basaksehir. Eerst rondde hij een knappe aanval af op assist van Hyunseok Hong (31’), daarna knalde hij staalhard de 0-2 binnen (32’) en vervolgens legde hij de 0-3 in het netje in twee beurten (34’). Hugo Cuypers kopte daarna nog de 0-4 binnen voor de pauze.

Orban tekent zo voor de snelste hattrick ooit in de Conference League en voor een Belgische club. De Nigeriaan zit nu aan 12 goals in negen optredens voor de Buffalo’s, waarvan vijf in de Conference League. AA Gent nam Orban in januari voor 3,3 miljoen over van Stabaek.

