Drie jaar geleden begon de lockdown: deze gevolgen voelen we nog altijd en deze coronamythes zijn doorprikt

Lockdown. Het leek iets wat enkel voorkwam in rampenfilms, maar op 18 maart 2020 werd het realiteit. Door de snel toenemende coronabesmettingen had de regering-Wilmés geen andere keuze meer dan het land op slot te doen. Drie jaar later zijn de gevolgen van de toen ongeziene maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog altijd voelbaar, zelfs vanop anderhalve meter. In kleine praktische zaken, maar vooral in ons hoofd en mentaal welzijn. Al worden er ook coronamythes doorprikt die toen ontstonden.