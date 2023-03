Metrobestuurder Christian Delhasse is een gebroken man na de aanslagen. — © IF

Na zijn getuigenis op het terreurproces werd metrobestuurder Christian Delhasse (62) opgewacht door overlevers die hem wilden bedanken. Hij stond er wat onwennig bij. Hij is er de man niet naar om zichzelf als held te zien. “De zestien mensen die het niet hebben gehaald, die blijven me achtervolgen. Voor hen voel ik me verantwoordelijk.”