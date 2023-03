Amerikaanse en Russische defensieministers hadden telefonisch overleg over neergestorte Amerikaanse drone in Zwarte Zee

Volgens het Russische ministerie gebeurde het telefonisch overleg op verzoek van de Amerikanen. Meer details gaf dat ministerie niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet in een verklaring weten dat de twee ministers spraken over “het recente onprofessionele, gevaarlijke en roekeloze gedrag van de Russische luchtmacht in het internationale luchtruim boven de Zwarte Zee”. “Minister Austin benadrukte dat de Verenigde Staten zullen blijven vliegen en opereren waar het internationaal recht dat toestaat”, klonk het nog.

Onderschept

Het Amerikaanse leger beschuldigde er de Russen dinsdag van een Amerikaanse MQ-9-drone dinsdagochtend te hebben onderschept boven de Zwarte Zee. Een van de twee Russische gevechtsvliegtuigen zou tegen de propeller - die zich achteraan de drone bevindt - gebotst zijn, waarna het Amerikaanse leger zich genoodzaakt zag het onbemande toestel te laten neerstorten in de Zwarte Zee.

Moskou ontkent dan weer verantwoordelijk te zijn voor de crash van het toestel. Russische toestellen hebben de drone wel onderschept, maar geen boordwapens gebruikt of contact gehad met de Reaper, stond dinsdag in een verklaring van het Russische ministerie van Defensie dat via het staatspersagentschap TASS werd verspreid.