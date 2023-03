Yari Verschaeren voor Europese clash met Villarreal: “De Luka Modric van Anderlecht? Ik vergelijk me niet met die topspelers”

Yari Verschaeren (21) wordt als technisch vaardige strijder steeds belangrijker voor Anderlecht. Coach Brian Riemer vergeleek hem onlangs met Luka Modric en hij moet RSCA aan de kwalificatie helpen tegen Villarreal. Zou Domenico Tedesco ook meekijken? “Als het moet loop ik 14 à 15 km.”

Normaal zet Yari Verschaeren 10 goals en 10 assists per seizoen als streefdoel op de agenda, maar dat objectief wordt zelden gehaald. In het begin van het seizoen had de spelverdeler het zelfs moeilijk, maar Verschaeren is weer op niveau. Onder Brian Riemer is hij nu meer een strijdende box-to-box-speler dan een pure nummer 10. “Ik ben blij met de rol die ik nu speel”, zegt hij. “Brian Riemer is een trainer die fysiek heel veel eist van zijn spelers en als het nodig is ben ik zelfs bereid 13 à 14 kilometer te lopen in een wedstrijd. Het moderne voetbal eist nu eenmaal fysieke parameters. Het draait niet alleen om techniek - dat hebben alle spelers hier - maar ook om energie in het spel. Als we dat als team kunnen combineren, dan kunnen we heel veel tegenstanders pijn doen.”

Verschaeren scoord in de heenmatch tegen Villarreal en Riemer zet hem in elke match als één van de eerste op het wedstrijdblad. De Deense coach noemde hem zelfs al zijn Luka Modric na de vorige ronde tegen Ludogorets. “Ik ga mezelf niet vergelijken met één van de beste voetballers ter wereld”, vervolgt Verschaeren. “Het is leuk als onze trainer dat zegt, maar ik ben zelfs nog niet close bij wat Modric al allemaal realiseerd. Ik hou mijn voetjes op de grond en probeer mijn best te doen voor het team.”

© BELGA

Nationale ploeg

De vraag is of dat zal volstaan om Villarreal uit te schakelen. “We toonden bij de 1-1 in de heenmatch wat onze kwaliteiten zijn, maar Vilarreal blijft de grote favoriet. Ik voel wel dat ik zelf progressie maak omdat de spelers rondom mij me ook helpen. Als het team groeit, groei je ook als individu.”

Nu hij weer een dragende speler is bij Anderlecht komt Verschaeren misschien ook opnieuw in aanmerking voor de Rode Duivels. Vrijdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn eerste selectie bekend. “Ik heb nog niet met de nieuwe bondscoach gesproken”, besluit Verschaeren. “Als voetballer mik je uiteraard altijd op het hoogste en dus hoop je elke keer om erbij te zijn. Al is het niet zo dat ik daar elke seconde aan denk. De prioriteit ligt nu bij de belangrijke matchen van Anderlecht, maar zo’n duel met Villarreal is uiteraard een wedstrijd die veel mensen volgen en waarbij je je in de kijker kunt spelen.”