Unieke voetbalclub voor meisjes ijvert voor trainersopleidingen specifiek voor vrouwenvoetbal: “Imke Courtois is ons bekendste bestuurslid, de enige met een voetbalachtergrond”

Antwerpen

Antwerp Diamonds FC is de enige Antwerpse voetbalclub uitsluitend voor vrouwen en meisjes. De club bestaat intussen bijna een jaar en is klaar voor de volgende stap in haar ontwikkeling. Een jeugdtoernooi exclusief voor meisjes en specifieke trainersopleidingen voor meisjesvoetbal staan de komende maanden hoog op de agenda.