Een behandeling voor borstkanker wordt alleen nog terugbetaald in een erkende borstkliniek. Dat heeft federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) besloten, omdat de overlevingskans in andere ziekenhuizen lager is. Er moet ook meer duidelijkheid komen over welke ziekenhuizen erkende borstklinieken zijn. Vage termen als ‘borstcentrum’ moeten eruit.