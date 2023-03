En plots werd hun privacy het gespreksonderwerp, in plaats van hun straf. Een document met privé-informatie over de Reuzegommers werd woensdag druk gedeeld via Tiktok en andere sociale media. Het ging om hun naam en telefoonnummer, het adres van hun ouders, contactgegevens van een broer of zus. “Ik dien een strafklacht in”, zegt een van hun advocaten.