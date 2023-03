Luise (12) met 32 messteken om het leven gebracht door leeftijdsgenootjes “na banale ruzie”

Op zaterdag werd de twaalfjarige Luise uit Freudenberg, een dorpje zo’n 80 kilometer ten oosten van Keulen, voor het laatst gezien. Ze had een vriendinnetje bezocht en was daar rond 17.30 uur vertrokken. Luise - haar achternaam is niet bekend - kwam nooit thuis. Haar ouders alarmeerden ’s avonds rond 19.45 uur de politie. Zondag werd het levenloze lichaam van het meisje aangetroffen langs een fietspad in een bosje. Niet op de route naar huis, maar in tegenovergestelde richting op zo’n twee kilometer van de woonst van haar vriendin.

Uit de autopsie op het lichaam van Luise is gebleken dat zij 32 messteken kreeg en vervolgens is doodgebloed. Dinsdag werden twee verdachten opgepakt: twee tienermeisjes van twaalf en dertien jaar. Een eerste verhoor bracht tegenstrijdige verklaringen aan het licht. Tijdens een tweede verhoor met aanwezigheid van psychologen en hun ouders gaven de meisjes de misdaad toe. Een van de twee meisjes was de beste vriendin van Luise. Volgens Duitse media namen de twee elke ochtend samen de bus naar school en waren ze ook tijdens de middagpauze onafscheidelijk.

Vlaggen halfstok

Freudenberg bevindt zich in een staat van shock. De vlaggen hangen halfstok. Familieleden, leerlingen, ouders en leerkrachten rouwen om de dood van het meisje. De schoolwebsite is offline gehaald en de lessen zijn voorlopig opgeschort. “We rouwen om Luise. Ze werd veel te vroeg met geweld uit ons midden en uit haar familie gerukt”, klinkt het in een mededeling.

Op een persconferentie kon de openbaar aanklager niets anders dan bevestigen dat het misdrijf allicht werd gepleegd door twee kinderen. Het lijkt er niet op dat nog iemand betrokken was en er zijn geen aanwijzingen voor een zedendelict. “Dit is een bijzondere zaak. Daarom, en om privacyredenen en ter bescherming van de jeugd, gaan we slechts beperkt informatie geven.”

Ondanks een zoekactie waar tientallen agenten woensdag aan deelnamen, ontbreekt het moordwapen nog altijd. Ook over een mogelijk motief kon de aanklager weinig kwijt. Volgens Duitse media ligt een banale ruzie aan de grondslag van de moord.

Wraak

De Duitse krant Focus schrijft woensdag dat de drie tieners een ruzie hadden gemaakt waarbij het slachtoffer een van de twee andere meisjes had uitgelachen. Volgens de Duitse krant wordt nu de vraag gesteld of het allemaal gebeurde in een vlaag van woede of niet. Ook de piste van wraak is volgens Focus een mogelijkheid.

Geen vervolging

Beide verdachten zijn jonger dan veertien jaar en kunnen dus niet verantwoordelijk geacht worden voor hun daden. “Dat betekent niet dat er nu niets zal worden gedaan”, benadrukte het parket. “We leggen deze zaak in handen van de jeugdautoriteiten.” Die kunnen overgaan tot een vorm van jeugdzorg of jeugdreclassering, afhankelijk van de ernst van het gepleegde misdrijf en de individuele omstandigheden van de zaak.

In afwachting van het verdere onderzoek werden de meisjes toevertrouwd aan het Bureau Jeugdzorg. Ze mogen intussen wel nog contact hebben met hun ouders en familie.