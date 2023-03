Verkiezingen Nederland: grote triomf voor BBB, coalitiepartijen verliezen fors

De nieuwe partij BBB (BoerBurgerBeweging) wordt de grote winnaar van de provinciale verkiezingen in Nederland en zal al meteen 15 zetels halen in de Eerste Kamer. Dat blijkt woensdagavond uit de exitpolls van Ipsos in opdracht van de openbare omroep NOS.

Euforie. De taferelen die in het hoofdkwartier van de BoerBurgerBeweging (BBB) gemaakt werden toen de resultaten van de eerste exitpolls bekend raakten, laten niets aan de verbeelding over.

De partij van Caroline van der Plas wordt bijna vanuit het niets de grootste partij met 19 procent van de stemmen, wat dus goed zou zijn voor 15 van de in totaal 75 zetels in de Nederlandse Eerste Kamer (Senaat). GroenLinks (8 zetels) en de sociaaldemocratische partij PVDA (7) die eerder hadden afgesproken samen een fractie te vormen, worden met vereende krachten nog net even groot.

Alle coalitiepartijen gaan volgens de exitpolls achteruit. De liberale partij VVD van premier Mark Rutte zakt van 12 naar 10 zetels. Ook de christendemocratische CDA (van 9 naar 5 zetels ), het links-liberale D66 (van 7 naar 6) en ChristenUnie (van 4 naar 3) verliezen. “Dit is een bijzondere avond”, aldus Rutte. “Felicitaties aan Caroline van der Plas. Zij lijkt een grote overwinning te boeken. Fantastisch gedaan.”

De grootste achteruitgang is er voor Forum voor Democratie. De oppositiepartij van Thierry Baudet was vier jaar geleden nog de grote winnaar van de provinciale verkiezingen, maar zal in de Eerste Kamer terugvallen van 12 zetels naar 2.

“Tijd van BBB negeren is voorbij”

BBB-partijleider Caroline van der Plas heeft gezegd “open te staan” om met andere partijen te praten over een mogelijke coalitie. “Het ligt helemaal aan hoe de coalitie zich ten opzichte van ons opstelt. Wij staan open voor gesprekken, voor samenwerking. De tijd van BBB negeren, is voorbij. Nu is het tijd om de burger serieus te nemen.”

