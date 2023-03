Dolgelukkige voorzitter Ivan De Witte zag zijn AA Gent een knalprestatie afleveren: “Speciaal hiervoor afgereisd naar Istanbul”

“Dit was een bewuste keuze. Ik sprak hen ook al voor de wedstrijd toe en drukte hen op het hart dat ze in zichzelf moesten geloven. Dit is evenwel ook voor mij een verrassende uitslag. Anderzijds had ik wel een goed gevoel na onze sterke prestatie in de heenmatch. Basaksehir is een sterke tegenstander, maar je merkt bij onze spelers al een poosje een stijgende vormcurve.”

Dankzij onder meer een andermaal magistrale Orban staat AA Gent voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in een Europese kwartfinale. “Dat is inderdaad ronduit historisch. Voor de uitstraling van AA Gent is dit een fantastische prestatie. Dit mag je niet onderschatten. Nu mogen we hopen een mooie affiche in de kwartfinale, maar misschien zit er nog wel meer in. Anderzijds moeten we er ook over waken dat we Gift goed blijven omringen. Laten we daarom ook voorzichtig zijn met het zoeken naar kwalificaties voor zijn prestaties, maar je mag ze inderdaad best uitzonderlijk noemen. Die jongen is uiteraard nog heel jong, dus moeten we hem ook beschermen. Dit is voor hem natuurlijk ook allemaal nieuw.” (ssg)