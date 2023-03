“Ik vraag me af of er een club is die al meer heeft afgezien dan wij”: Shakhtar moet tijdens matchen naar schuilkelder lopen, maar staat wel in 1/8ste finale Europa League

Shakhtar Donetsk speelt vanavond op het veld van Feyenoord voor een plaatsje in de kwartfinale van de Europa League. Dat het team nu nog actief is in Europa is op zich al een half mirakel, want het speelt in een belegerde stad, moet soms middenin een match naar de schuilkelders lopen en zag voor 185 miljoen euro aan spelers de deur uit wandelen na de Russische invasie in Oekraïne.