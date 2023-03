Bestuurder die mensen doodreed in Canada aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag

De man die maandag met zijn pick-uptruck in het Canadese Amqui inreed op voetgangers, is dinsdag aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag met de dood tot gevolg. Er vielen twee doden en negen gewonden bij het incident.

De 38-jarige verdachte, Steeve Gagnon, is al voor de rechtbank verschenen. Naar verwachting zullen er nog andere aanklachten bij komen. Gagnon blijft minstens tot 5 april achter tralies, wanneer hij opnieuw in de rechtbank verwacht wordt.

De autoriteiten vermoeden dat de man met opzet op de voetgangers is ingereden, maar een motief is niet duidelijk. Speurders onderzoeken de voorbedachtheid, zei een politiewoordvoerder.

Volgens sergeant en woordvoerder van de provinciale politie van Quebec Claude Doiron suggereert het onderzoek alvast dat de aanrijdingen met voorbedachten rade gebeurden. De bestuurder zou over een zeker afstand van de ene naar de andere kant van de weg gezwenkt hebben om willekeurig gekozen slachtoffers te raken. Het jongste slachtoffer was minder dan één jaar, het oudste 77 jaar, aldus Doiron.

Verschillende getuigen vertelden aan lokale journalisten dat de bestuurder versnelde over een afstand van 400 tot 500 meter. Twee mannen, Gérald Charest (65) en Jean Lafrenière (73) waren op slag dood.

Drie van de negen gewonden verkeren nog in kritieke toestand. De zes anderen zijn ernstig gewond maar niet in levensgevaar. Onder hen zijn een baby en een kind jonger dan drie jaar, volgens sergeant Doiron. Zij hebben het ziekenhuis intussen mogen verlaten, verklaarde het ziekenhuisnetwerk CHU de Québec-Université Laval.

De aanrijding lijken een “geïsoleerde daad” te zijn, aldus sergeant Doiron. De verdachte, die in Amqui woonde, was niet gekend bij de politie. Hij liep alleen een boete op voor dronken rijden in 2006.

© AP

© AP

© AP