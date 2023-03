Amerikaanse overheid waarschuwt Chinees bedrijf: verkoop TikTok of verbod dreigt

De app wordt door sommige beleidsmakers in Westerse landen als een bedreiging gezien wegens banden met China. De vrees is dat door het gebruik van de app te veel informatie over de gebruikers doorstroomt naar de Chinese overheid, een scenario dat volgens experts erg waarschijnlijk genoemd wordt. ByteDance heeft altijd ontkend dat de Chinese overheid gegevens van TikTok-gebruikers kan raadplegen, maar naar aanleiding van het neerhalen van een mysterieuze Chinese ballon boven de VS is het idee om TikTok te bannen weer gaan leven.

Het bedrijf is voorlopig niet ingegaan op de vraag vanuit de VS. Het zegt dat het afstoten van TikTok bovendien niets zou veranderen op het vlak van datastromen. “Een andere eigenaar zou geen nieuwe maatregelen opleveren wat dataflows of toegang betreft”, zegt TikTok-woordvoerder Maureen Shanahan. ByeDance zegt dat het zelf maatregelen aan het uitrollen is, zoals verificaties door derden. TikTok telt ruim 100 miljoen gebruikers in de Verenigde Staten.

In de zomer van 2020 probeerde toenmalig president Donald Trump TikTok al te verbieden of te laten overnemen door een Amerikaans bedrijf. Dat mislukte door juridische bezwaren.