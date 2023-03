Belg bijna zo gelukkig als voor corona

De Belg is bijna zo gelukkig als vóór corona. Dat moet blijken uit het Nationaal Geluksonderzoek van de UGent in samenwerking met verzekeraar NN. Een bevraging van 1.709 respondenten eind 2022 dicht de gemiddelde Belg een ‘gelukscore’ toe van 6.6 op 10. Dat cijfer zakte tijdens de coronacrisis in het midden van de tweede golf nog naar een dieptepunt van 6.2.

Het onderzoek hanteert voor de meting de ladder van Cantril, die mensen helpt om de kwaliteit van hun leven in te schatten. Vóór de coronacrisis haalden de respondenten 6.73. Maar dat resultaat tuimelde de daaropvolgende metingen, als gevolg van de epidemie en de beperkingen die daardoor werden ingesteld. Vanaf januari 2022, aan het einde van de vierde golf, ging het beter en de laatste meting, die eind vorig jaar is gehouden, bevestigt de evolutie.

De onderzoekers zien ook meer positieve emoties bij de respondenten. Al gaat dat niet op voor jongeren, die een daling van positieve gevoelens laten optekenen. Dat is opmerkelijk want vorig jaar liet de jongste leeftijdsgroep (18 tot 34 jaar) nog de grootste geluksstijging optekenen. Dit jaar is die weggelegd voor de 65+’ers.

Tot slot heeft het vertrouwen van de Belg in de politiek een nieuw dieptepunt bereikt. Met een score van 3 op 10 is het duidelijk dat de politiek geen al te beste beurt maakt. Ook het vertrouwen in de media (4,3 op 10) en het rechtssysteem (4,5 op 10) is zeer laag.