Hattrickheld Tella leidt Burnley en Vincent Kompany naar simpele zege en stevigere leidersplaats

Het elftal van Vincent Kompany hees zich met de rust in zicht op voorsprong via Tella, die in de 59e en 73e minuut nog twee treffers tegen de netten prikte en zo zijn hattrick vervolledigde. Hij krikte daarmee zijn doelpuntentotaal in competitieverband op tot 17 stuks. De eerredder van Ozan Tufan kwam veel te laat. Manuel Benson vierde in het winnende kamp zijn rentree na bijna twee maanden blessureleed en viel in de 70e minuut in.

Burnley is de autoritaire leider in de rangschikking van de op één na hoogste Engelse voetbalafdeling met 83 punten. De Clarets tellen 13 eenheden meer dan eerste achtervolger Sheffield United, nummer drie Middlesbrough staat zelfs al 19 stuks in het krijt. De nummers een en twee aan het einde van het seizoen promoveren rechtstreeks naar de Premier League.