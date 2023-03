Noodtoestand in El Salvador opnieuw verlengd in strijd tegen bendes

In El Salvador is de noodtoestand nog eens met een maand verlengd, in het kader van de strijd van president Nayib Bukele tegen gewelddadige bendes. Daarbij werden al bijna 66.000 mensen gearresteerd.

De noodtoestand geldt sinds maart 2022 in het Centraal-Amerikaanse land. Dit is de twaalfde verlenging ervan. Volgens officële cijfers werden tijdens de “oorlog” tegen de bendes al 65.795 mogelijke bendeleden gearresteerd en werden er 2.513 vuurwapens in beslag genomen. Begin februari werd een gigantische gevangenis geopend in het zuidoosten van het land, waar tot 40.000 vermoedelijke bendeleden opgesloten kunnen worden.

“De noodtoestand is het meest effectieve instrument gebleken in de strijd tegen bendes”, klonk het eerder al.

De draconische aanpak wordt bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. Salvadoraanse media maken regelmatig gewag van willekeurige aanhoudingen. In eigen land is de Salvadoraanse president Nayib Bukele onder de 6,8 miljoen inwoners nog onverminderd populair. Het aantal moorden is er dan ook sterk teruggelopen.