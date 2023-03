Battel

Als bourgondiërs eten we graag goed én vaak ook veel. Maar wat als je liever een kleinere portie wilt en je geen zin hebt in een kindergerecht van de kaart? Bij restobar Batteliek in Mechelen bieden ze van sommige hoofdgerechten drie verschillende portiegroottes aan. “We merken dat ook de kleine varianten heel vaak worden besteld”, zegt William Leclef.