Bocholt

Johan Vrolix bestelde begin vorig jaar via bol.com een koelkast, maar zette zo een waanzinnig verhaal in gang. Keer op keer kreeg hij een vervangexemplaar geleverd, door een technisch defect of een deur vol blutsen. Het duurde uiteindelijk tot de zesde koelkast, vierde deur en derde technicus tot alles in orde was. “Ik durfde gewoon niet meer te klagen.”