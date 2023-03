Wanneer David de betere is van Goliath: Haïtiaanse ploeg pakt uit met stunt van formaat in Amerikaanse Champions League

In de achtste finale van de CONCACAF Champions League kwam het tot een duel tussen het Amerikaanse Austin en het Haïtiaanse Violette AC. Op papier een koud kunstje voor de Amerikanen die vorig jaar in de eigen vaderlandse competitie naast de titelmatch grepen én een marktwaarde van goed 49 miljoen hebben. Violette, dat amper 150.000 euro waard is, kan met veel minder uitpakken, want door een burgeroorlog in Haïti heeft de ploeg al sinds mei vorig jaar (!) geen competitiematch meer kunnen afwerken.

Austin rekende zich op voorhand al rijk en was niet van plan om veel energie in deze confrontatie te stoppen. De Amerikanen traden in de heenmatch - die gespeeld werd in de Dominicaanse Republiek gezien de wantoestanden in Haïti - aan met een veredeld B-elftal. Een beslissing die vol in het gezicht van Austin terugkeerde, want Violette haalde het zowaar met 3-0. Al werden zij wel een handje geholpen met een knullig eigen doelpunt.

Austin moest dus serieus uit een ander vaatje tappen in eigen huis om de scheve situatie recht te trekken. Misschien kon de administratieve malaise bij Violette in het voordeel spelen van de Amerikanen. De Haïtiaanse ploeg kon wegens visumproblemen slechts met 15 spelers afreizen naar Texas, maar toch voltrokken ze het onmogelijke. Austin won met 2-0 en liet in totaal 35 doelpogingen noteren, maar een broodnodige derde treffer werd niet meer gevonden. Violette zal het in de kwartfinale opnemen tegen het Mexicaanse Leon of het Panamese Tauro. Een kwalificatie voor de eeuwigheid.