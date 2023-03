TotalEnergies gaat in zee met Canadees bedrijf voor uitbating tankstations

TotalEnergies gaat in zee met een externe partner voor de uitbating van de tankstations in vier Europese landen, waaronder België. In ons land en Luxemburg zal de Franse oliereus via een joint venture met de Canadese retailer Alimentation Couche-Tard werken, waarbij de Canadezen de meerderheid in handen hebben. In Duitsland en Nederland wordt het volledige net verkocht aan de nieuwe partner, klinkt het donderdag in een persbericht.