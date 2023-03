Man die bestolen werd tijdens epileptische aanval in supermarkt heeft geld terug, dader meldt zich bij de politie

De man was in het Nederlandse Haarlem boodschappen aan het doen toen hij bij de kassa een epileptische aanval kreeg. Zijn partner schoot meteen te hulp en legde een envelop met geld op de toonbank, waarmee ze de boodschappen zouden betalen. Nadat de man zich beter voelde, bleek de envelop echter gestolen te zijn.

Op camerabeelden van de supermarkt is duidelijk te zien dat het geld door iemand gestolen is tijdens de hulpverlening. Volgens de politie had de diefstal zo veel impact op de man dat hij thuis nogmaals een epileptische aanval kreeg. De politie riep de dader op Twitter op om zich te melden. Dat heeft die nu gedaan. De politie onderzoekt nog waarom de persoon het geld heeft gestolen, en hij wordt nog verdacht van diefstal.